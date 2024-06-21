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Чевардин Николай Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Николай Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7815
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чевардин Николай Михайлович
Отец - Чевардин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Анна Федоровна
Воспр. - Брылкина Марфа Федоровна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Салов Андрей Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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