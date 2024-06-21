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Кузнецов Николай Владимирович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Николай Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7813
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Николай Владимирович
Отец - Кузнецов Владимир Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Анастасия Николаевна
Воспр. - Кузнецова Стефанида Алексеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Напалков Николай Гаврилович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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