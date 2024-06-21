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Иванов Владимир Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Владимир Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7811
Роль персоны
Отец
Дата события
05.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растова
Дата крещения
05.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Иванова Анна Владимировна
Отец - Иванов Владимир Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растова)
Мать - Иванова Анна Федоровна
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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