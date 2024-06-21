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Тимаков Василий Арсениевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимаков Василий Арсениевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7810
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тимакова Елена Васильевна
Отец - Тимаков Василий Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Тимакова Александра Михайловна
Воспр. - Малькова Екатерина Михайловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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