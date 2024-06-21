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Пашкова Ирина Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Ирина Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7809
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пашкова Ирина Федоровна
Отец - Пашков Федор Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пашкова Александра Гавриловна
Воспр. - Напалков Николай Гаврилович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Евдокия Ивановна, жена запасного фейерверкера
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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