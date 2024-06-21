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Усачева Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Усачева Мария Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7808
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Казанская губерния, Спасский уезд Юрткульская вол. с. Базарный Мордовский Юрткуль
Дата крещения
02.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Усачева Зоя Михайловна
Отец - Усачев Михаил Иовович, крестьянин (Казанская губерния, Спасский уезд Юрткульская вол. с. Базарный Мордовский Юрткуль)
Мать - Усачева Елизавета Петровна
Воспр. - Круглов Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Усачева Мария Михайловна, крестьянская девица (Казанская губерния, Спасский уезд Юрткульская вол. с. Базарный Мордовский Юрткуль)
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