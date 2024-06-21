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Усачева Елизавета Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Усачева Елизавета Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7808
Роль персоны
Мать
Дата события
02.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Усачева Зоя Михайловна
Отец - Усачев Михаил Иовович, крестьянин (Казанская губерния, Спасский уезд Юрткульская вол. с. Базарный Мордовский Юрткуль)
Мать - Усачева Елизавета Петровна
Воспр. - Круглов Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Усачева Мария Михайловна, крестьянская девица (Казанская губерния, Спасский уезд Юрткульская вол. с. Базарный Мордовский Юрткуль)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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