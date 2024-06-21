Савич Герасим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавич Герасим Павлович

Савич Герасим Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Савич Герасим Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7807
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной жандармский унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Могилевская губерния,Рогачевский уезд Тихиническая вол. д. Левковичи
Дата крещения
02.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лукьянов Николай Васильевич
Отец - Лукьянов Василий Евфимиевич, крестьянин (Самарская губерния, Бузулукский уезд Больше-Малышевская вол. с. Успенка)
Мать - Лукьянова Евгения Ивановна
Воспр. - Батищева Соломонида Георгиевна, жена запасного жандармского унтер офицера (Самарская губерния, Николаевский уезд Захарьевская вол. д. Красная речка)
Воспр. - Савич Герасим Павлович, запасной жандармский унтер офицер (Могилевская губерния,Рогачевский уезд Тихиническая вол. д. Левковичи)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close