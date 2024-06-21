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Галяев Захарий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Галяев Захарий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7805
Роль персоны
Отец
Дата события
28.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Галяева Ирина Захариевна
Отец - Галяев Захарий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Галяева Евфросиния Дмитриевна
Воспр. - Буслаева Наталья Васильевна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Галяев Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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