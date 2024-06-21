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Сабельникова Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сабельникова Евдокия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7804
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мещанина
Н.П. приписки кратко
Киев г.
Дата крещения
27.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сабельников Николай (незак. ?)
Мать - Сабельникова Евдокия Федоровна, дочь мещанина (Киев г.)
Воспр. - Пупков Константин Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пупкова Анна Григорьевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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