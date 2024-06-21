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Мачин Дмитрий Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мачин Дмитрий Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7800
Роль персоны
Отец
Дата события
24.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Мачин Василий Дмитриевич
Отец - Мачин Дмитрий Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мачина Матрона Петровна
Воспр. - Киселева Елена Петровна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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