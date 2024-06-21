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Кузовникова Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузовникова Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7798
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена потомственного почетного гражданина
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
23.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Снитко Георгий Иосифович
Отец - Снитко Иосиф Георгиевич, запасной фельдфебель из потомственных дворян (????)
Мать - Снитко Мария Васильевна
Воспр. - Жуков Михаил Иванович, священник Дмитриевской церкви (Симский завод)
Воспр. - Кузовникова Мария Ивановна, жена потомственного почетного гражданина (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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