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Решетова Васса Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетова Васса Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7797
Роль персоны
Мать
Дата события
23.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Решетова Александра Андреевна
Отец - Решетов Андрей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Решетова Васса Ивановна
Воспр. - Решетова Елизавета Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Родионов Стефан Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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