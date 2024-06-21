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Купцова Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Купцова Татьяна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7796
Роль персоны
Мать
Дата события
21.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Купцов Георгий Федорович
Отец - Купцов Федор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Купцова Татьяна Ивановна
Воспр. - Заварзин Матвей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Купцова Елена Федоровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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