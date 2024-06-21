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Гусева Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусева Александра Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7793
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гусева Александра Георгиевна
Отец - Гусев Георгий Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гусева Евфимия Матвеевна
Воспр. - Буслаева Евдокия Арсениевна, жена запасной ефрейтора (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Никита Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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