Иванов Василий Кузьмич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Иванов Василий Кузьмич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7792
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 15.04.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мещанин из отставных солдат
- Н.П. приписки кратко
- Уфа г.
- Дата крещения
- 15.04.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Иванов Виктор Васильевич
Отец - Иванов Василий Кузьмич, мещанин из отставных солдат (Уфа г.)
Мать - Иванова Анна Каллистратовна
Воспр. - Разжигаева Анна Семеновна, жена запасного писаря (????)
Воспр. - Чараев Александр Иванович, частный поверенный (????)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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