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Рудаков Ферапонт Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудаков Ферапонт Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7790
Роль персоны
Отец
Дата события
11.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Усть-Катавская вол. д. Аратская
Дата крещения
11.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рудаков Василий Ферапонтович
Отец - Рудаков Ферапонт Павлович, крестьянин (Уфимская губерния, Усть-Катавская вол. д. Аратская)
Мать - Рудакова Федора Васильевна
Воспр. - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Куликова Евдокия Павловна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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