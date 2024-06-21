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Васюкова Евдокия Иосифовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Васюкова Евдокия Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7789
Роль персоны
Мать
Дата события
11.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Васюков Василий Павлович
Отец - Васюков Павел Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Васюкова Евдокия Иосифовна
Воспр. - Пашков Дмитрий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Матрона Николаевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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