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Хрипунов Василий Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хрипунов Василий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7788
Роль персоны
Отец
Дата события
11.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Хрипунов Иван Васильевич
Отец - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Хрипунова Анастасия Флоровна
Воспр. - Хрипунов Петр Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шипелева Евфросиния Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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