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Осокин Георгий Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Георгий Максимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7784
Роль персоны
Отец
Дата события
03.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокин Георгий Георгиевич
Отец - Осокин Георгий Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Анисия Афанасьевна
Воспр. - Гудков Андрей Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Агапия Федоровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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