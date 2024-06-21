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Тюпина Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюпина Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7783
Роль персоны
Мать
Дата события
02.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тюпина Мария Васильевна
Отец - Тюпин Василий Георгиевич, запасной рядовой (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка)
Мать - Тюпина Мария Петровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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