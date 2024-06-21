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Тюрина Афанасия Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрина Афанасия Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7778
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жукова Мария (незак. ?)
Мать - Жукова Дарья Федоровна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Афанасия Стефановна, вдова крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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