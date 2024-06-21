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Колесников Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колесников Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7777
Роль персоны
Отец
Дата события
27.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин безземельный
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Архангельская вол.
Дата крещения
27.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Колесикова Мария Васильевна
Отец - Колесников Василий Андреевич, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Мать - Колесникова Евдокия Александровна
Воспр. - Колесников Иван Андреевич, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Воспр. - Напалкова Варвара Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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