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Тюрин Андрей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрин Андрей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7775
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Воспр. - Тюрин Андрей Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Анастасия (????илиевна ?), дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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