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Бочкарева Зоя Ан????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бочкарева Зоя Ан????
Тип записи
о рождении
Номер записи
7771
Роль персоны
Мать
Дата события
22.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Бочкарев Ростислав Сергеевич
Отец - Бочкарев Сергей Петрович, мещанин (Мензелинск г.)
Мать - Бочкарева Зоя Ан????
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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