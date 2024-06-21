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Симбирцева Прасковья Никифоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцева Прасковья Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7768
Роль персоны
Мать
Дата события
21.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Симбирцева Мария Ильинична
Отец - Симбирцев Илья Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Симбирцева Прасковья Никифоровна
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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