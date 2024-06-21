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Филипова Клавдия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Филипова Клавдия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7766
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Филипова Клавдия Михайловна
Отец - Филипов Михаил Иванович, крестьянин (Вятская губерния, Елабужский уезд Васильевская вол. д. Макан-Пильга)
Мать - Филипова Александра Петровна
Воспр. - Деулина Татьяна Александровна, крестьянская девица (Ерал с.)
Воспр. - Родионов Федор Миронович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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