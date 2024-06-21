Морина Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорина Матрона Михайловна

Морина Матрона Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина Матрона Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7763
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Морина Клавдия Николаевна
Отец - Морин Николай Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Морина Варвара Авксентиевна
Воспр. - Морина Матрона Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Пердаков Александр Авксентиевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close