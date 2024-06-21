Зубарева Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарева Агафия Ивановна

Зубарева Агафия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубарева Агафия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7761
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Архангельская вол.
Дата крещения
19.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зубарев Иван Яковлевич
Отец - Зубарев Яков Иванович, крестьянин безземельный (Архангельская вол.)
Мать - Зубарева Мария Федоровна
Воспр. - Зубарева Агафия Ивановна, жена крестьянина (Архангельская вол.)
Воспр. - Скарлыгин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close