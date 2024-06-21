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Еремина Пелагея Назариевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремина Пелагея Назариевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7760
Роль персоны
Мать
Дата события
18.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Еремина Клавдия Тимофеевна
Отец - Еремин Тимофей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Еремина Пелагея Назариевна
Воспр. - Брындин Алексей Кузьмич, крестьянин (Ерал с.)
Воспр. - Осокина Мария Федоровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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