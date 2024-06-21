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Чертов Иван Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертов Иван Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7759
Роль персоны
Отец
Дата события
18.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чертова Анастасия Ивановна
Отец - Чертов Иван Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Чертова Евдокия Михайловна
Воспр. - Кузнецов Никанор Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Чертова Анастасия Федоровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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