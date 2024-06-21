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Малахов Константин Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малахов Константин Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7758
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Малахов Константин Яковлевич
Отец - Малахов Яков Павлович, крестьянин (Владимирская губерния, Муромский уезд Булатниковская вол. д. Сельцо)
Мать - Малахова Лидия Онисифоровна
Воспр. - Малахова Зинаида Яковлевна, крестьянская девица (????)
Воспр. - Нестеров Александр Иванович, мещанин (Златоуст г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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