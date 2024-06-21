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Прытков Алексей Евфимиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Алексей Евфимиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7756
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Прытков Алексей Евфимиевич
Отец - Прытков Евфимий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Прыткова Варвара Алексеевна
Воспр. - Жуков Стефан Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Прыткова Варвара Евфимиевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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