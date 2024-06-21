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Воробьева Евфимия Артемиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воробьева Евфимия Артемиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7754
Роль персоны
Мать
Дата события
10.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Воробьев Григорий Васильевич
Отец - Воробьев Василий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Воробьева Евфимия Артемиевна
Воспр. - Кузнецова Мария Павловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Рындин Павел Артемиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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