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Буслаев Дмитрий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Дмитрий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7753
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаева Клавдия Дмитриевна
Отец - Буслаев Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Елена Федоровна
Воспр. - Буслаева Антонина Иерофеевна, жена запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Шерстнев Афанасий Федорович, мастеровой (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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