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Буслаев Николай Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Николай Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7751
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаев Иван Николаевич
Отец - Буслаев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Екатерина Ивановна
Воспр. - Буслаев Андрей Матвеевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Галяева Евфросиния Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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