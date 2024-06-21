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Волкова Анна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Анна Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7749
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Волков Александр Павлович
Отец - Волков Павел Герасимович, запасной рядовой (Муратовка с.)
Мать - Волкова Анна Яковлевна
Воспр. - Козлов Прокопий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Норкина Мария Николаевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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