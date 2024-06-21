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Карастелев Федор Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Карастелев Федор Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7745
Роль персоны
Отец
Дата события
04.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Карастелев Василий Федорович
Отец - Карастелев Федор Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Карастелева Евдокия Семеновна
Воспр. - Горшкова Марфа Семеновна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Салов Илья Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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