Субботина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина Мария Николаевна

Субботина Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7744
Роль персоны
Мать
Дата события
04.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Субботин Василий Андреевич
Отец - Субботин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Субботина Мария Николаевна
Воспр. - Зайцева Мария Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Субботин Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close