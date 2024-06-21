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Комлев Александр Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Александр Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7739
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Комлев Иван Иванович
Отец - Комлев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Комлева Евгения Ивановна
Воспр. - Комлев Александр Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Косарева Клавдия Григорьевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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