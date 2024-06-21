Жуков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Иван Алексеевич

Жуков Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Иван Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7737
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жуков Иван Алексеевич
Отец - Жуков Алексей Владимирович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Жукова Анастасия Семеновна
Воспр. - Заварзин Дмитрий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мирскова Мария Ивановна, дочь запасной рядового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close