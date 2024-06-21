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Воробьева Анастасия Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воробьева Анастасия Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7736
Роль персоны
Мать
Дата события
27.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Воробьев Григорий Иванович
Отец - Воробьев Иван Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Воробьева Анастасия Матвеевна
Воспр. - Воробьев Алексей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Воробьева Варвара Ивановна, дочь запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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