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Брылкин Иван Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкин Иван Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7735
Роль персоны
Отец
Дата события
25.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Брылкина Евдокия Ивановна
Отец - Брылкин Иван Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Брылкина Прасковья Платоновна
Воспр. - Масленников Петр Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Федюкова Екатерина Платоновна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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