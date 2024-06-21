Комлев Василий Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Василий Лаврович

Комлев Василий Лаврович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Василий Лаврович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7734
Роль персоны
Отец
Дата события
24.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Комлев Иаким Васильевич
Отец - Комлев Василий Лаврович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Комлева Пелагея Евфимиевна
Воспр. - Комлев Георгий Лаврович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Чертова Варвара Кузьминична, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close