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Парова Анна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова Анна Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7733
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Паров Василий Федорович
Отец - Паров Федор Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Парова Анна Дмитриевна
Воспр. - Курносов Андрей Федорович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Помыкалова Феодосия Дмитриевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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