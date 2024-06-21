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Напалков Петр Захариевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Петр Захариевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7732
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зиновьева Ираида Михайловна
Отец - Зиновьев Михаил Зиновьевич, запасной рядовой (Костромская губерния, Кологривский уезд Потрусовская вол. д. Кокуева)
Мать - Зиновьева Дарья Лазаревна
Воспр. - Измесьева Аполлинария Андреевна, вдова крестьянина (Уфимский уезд Бюли-Кудейская вол. с. Никольское)
Воспр. - Напалков Петр Захариевич, мастеровой (Симский завод)
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