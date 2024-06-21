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Гуденина Прасковья Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденина Прасковья Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7731
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гуденина Евдокия Васильевна
Отец - Гуденин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гуденина Прасковья Евфимиевна
Воспр. - Булавина Акилина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Норкин Яков Аполлониевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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