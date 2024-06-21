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Кузнецова Василиса Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Василиса Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7730
Роль персоны
Мать
Дата события
20.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Григорий Никанорович
Отец - Кузнецов Никанор Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Василиса Михайловна
Воспр. - Паров Илья Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Раннева Ольга Андреевна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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