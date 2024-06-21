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Томилина Анастасия Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Томилина Анастасия Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7728
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалков Иван Стефанович
Отец - Напалков Стефан ковлевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Татьяна Васильевна
Воспр. - Скарлыгин Иван Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Томилина Анастасия Павловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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