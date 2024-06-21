Скарлыгин Иван Николаевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Скарлыгин Иван Николаевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7728
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 15.02.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата крещения
- 15.02.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Напалков Иван Стефанович
Отец - Напалков Стефан ковлевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Татьяна Васильевна
Воспр. - Скарлыгин Иван Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Томилина Анастасия Павловна, жена мастерового (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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